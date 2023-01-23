『diesel stainless steel chain necklace【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 02時 43分に出品され04月14日 02時 43分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···ステンレス

付属品···箱,ギャランティー(証明書)



ID: DX150900DJW



素材・特徴

組成: Steel

Material: Stainless Steel

Closure: Lobster Clasp

Finish: Polished

Measurements: L 500MM x W 30MM x H 11MM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ diesel

stainless

steel

chain

necklace