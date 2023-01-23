『美品 DAMA（ダーマ）フォックスファー付カシミアストール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 55分に出品され03月31日 22時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★お色︰グレー

★素材：カシミヤ100％

★ポケット・袖部分︰毛皮（フォックス）

★ファーの取り外し可能

★着丈：約 88センチ





ハンガーにかけ保管中です。

1回のみ着用です。



また畳んでの発送時、畳みジワやファーが少し潰れる可能性もありますのでご了承下さい。

自宅保管のため細かな事が気になられる方はお控え下さい。

また何かしら見落としがあれば

すみません。

ご理解得られる方宜しくお願い致します。



























カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ディノス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品 DAMA（ダーマ）フォックスファー付カシミアストール