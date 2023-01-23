『令和5年産三重県伊賀産コシヒカリ25㎏ 5㎏×5無洗米( 送料精米料消費税込)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 10時 02分に出品され04月11日 10時 02分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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