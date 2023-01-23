『令和5年産三重県伊賀産コシヒカリ25㎏ 5㎏×5無洗米( 送料精米料消費税込)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 10時 02分に出品され04月11日 10時 02分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
香川県産ヒノヒカリ 30kg 農薬不使用
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令和6年度コシヒカリ 玄米 冷蔵保存30キロ
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三重県産コシヒカリ
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そら様専用 送料込み 令和6年産 高知県産 コシヒカリ 玄米20㎏(袋込み)
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送料込み 購入日に即発送 令和5年 茨城県産コシヒカリ 玄米30キロ
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新潟県産 みずほの輝き白米10k g 米 みずほの輝き 10キロ
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一等米秋田県産あきたこまち2023年令和5年産
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茨城県産 コシヒカリ 令和6年度 新米 30kg
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令和6年9月新米いのちの壱(超大粒)☆酵素散布米 玄米5キロx2プラス１.5キロ
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米 新米 特別限定価格！【令和6年産岩手県産銀河のしずく25kg】5kg×5
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数量限定 特別栽培米 山形県産 つや姫 5キロ×2袋 計10キロ 即日発送
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送料無料！新米 もち米 玄米 30kg
¥ 9750
令和5年産 三重県伊賀市産コシヒカリ 27㎏ 無洗米 (送料 精米料 消費税込)
¥ 10530
落札価格10842円
443 入札履歴
終了
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