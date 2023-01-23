『FOXEYベロアノアール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 16時 25分に出品され05月14日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フォクシーのベロアトップスです。

ストレッチが程よくあり着心地く、1度だけの着用で状態も大変良いです。

サイズ40

肩幅38

着丈52

袖丈46



襟は別布です。



別に出品しています、フォクシーのシルクのスカート合わせると、結婚式や卒業式、七五三などにもお使い頂けるデザインだと思います。

ぜひご覧下さい。



自宅保管のため、ご理解いただける方よろしくお願いします。





季節···春秋冬



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フォクシーニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ FOXEYベロアノアール