『【Soundcore】 Sleep A20 Bluetooth Earbuds【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 45分に出品され03月25日 04時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2週間ほど前に購入し数回使用しましたが、残念ながら耳が痛くなってしまい私には合わなかったので出品させていただきます。



本体に目立った傷等はありませんが、イヤーピースの箱が少し破れております。（4枚目）

パッケージにテープ汚れがあります。（7枚目）

お写真でのご確認お願い致します。

付属品、全て未使用にて揃っています。



本体、イヤホン、消毒済です。



トラブル防止のため、まずは中古品にご理解頂ける方のみご検討よろしくお願い致します。

完璧な状態をお求めの方はご遠慮願います。



何か不明の点や気になる事はお気軽にコメント下さい。



即購入⭕



よろしくお願い致します。





【ブランドとモデル】

SoundcoreのSleep A20は、睡眠時に特化したワイヤレスイヤホンです。軽量でコンパクトな設計により、快適な装着感を提供します。



【快適な使用感】

約3gの軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくく、横向きで寝る際にも快適に使用できます。睡眠の質を向上させるための理想的なアイテムです。



- ブランド: Soundcore

- モデル名: Sleep A20

- 重量: 約3g

- デザイン: コンパクトサイズ

- 使用目的: 睡眠時使用

- 快適性: 長時間装着可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンカー