『Y2K 90s badboy バッドボーイ ファー付き 中綿 ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 03分に出品され03月14日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Its okay to buy it as is.



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︎アイテム✴︎





✴︎状態✴︎









✴︎サイズ✴︎



サイズ表記:



肩幅:約60cm



着丈:約73cm



身幅:約55cm



袖丈:約53cm







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★フォロワーの方値引き！！！！！



300円〜2000円は100円引き

2001円〜5000円は200円引き

5001円〜 300円引き

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しかし、いかなる場合も早い者勝ちになります。



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古着になりますので基本的に、スレや汚れが多少ある場合がございますので、ご了承ください。



写真で確認できないところなどは、コメントいただきますと写真追加いたしますのでよろしくお願いいたします。



サイズは、素人採寸のため誤差がございますのでご了承ください。



★coelacanth CLUB★

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バッドボーイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Y2K

90s

badboy

バッドボーイ ファー付き 中綿 ジャケット