『HITACHI ドラム式洗濯機 BD-SG110JL 2023年製【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 42分に出品され03月06日 04時 42分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヒタチ
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落札価格37500円
998 入札履歴
終了
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