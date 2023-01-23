『HITACHI ドラム式洗濯機 BD-SG110JL 2023年製【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 42分に出品され03月06日 04時 42分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高効率の洗濯】

HITACHIのBD-SG110JLは、9kgの大容量を持ち、家庭での洗濯を効率的に行います。



【省エネ設計】

洗濯時780W、乾燥時1100Wの消費電力で、エネルギー効率が高く、電気代を抑えられます。



【耐久性のあるドラム】

ステンレス製のドラムは、耐久性があり、長期間使用できます。



- ブランド: HITACHI

- モデル番号: BD-SG110JL

- 電源: 100V

- 消費電力（洗濯時）: 780W

- 消費電力（乾燥時）: 1100W

- 容量: 9kg

- ドラムの材質: ステンレス

- 製造年: 2023年



⭐️試運転済み

⭐️槽洗浄済み

⭐️お届け先ご住所に応じて、発送方法、送料に変動が御座います。購入前にご相談下さい。

⭐️取付、階段料金 別途



ご覧頂きありがとう御座いました。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒタチ