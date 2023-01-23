『美品 カシオ G-SHOCK GMW-B5000D-1JF【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 04分に出品され03月07日 08時 04分に終了予定です。即決価格は16,882円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨超人気CASIO Gショック GMW-B5000D-1JF✨



✨全体的に小傷があります画像にてご確認ください✨



1983年に誕生したG-SHOCK初号機DW-5000C。その象徴であるスクエアデザインはそのままにフルメタル化し、スマートフォンリンクをはじめとした先進機能を搭載したGMW-B5000シリーズです。







✅定価 60000+税





✅メンズ



✅型番 GMW-B5000D-1JF



✅付属品 箱 コマ



⭐️商品の状態⭐️



✅風防 綺麗な状態



✅ベゼル 擦り傷あり



✅ベルト 擦り傷あり



✅文字盤 綺麗な状態



✅バックル/尾錠 擦り傷あり



✅箱 綺麗な状態



✅動作 良好



✅充電 良好





公式URLを貼っております改行を消してご参照ください

ht

tps://www.casio.com/jp/watches/gshock/product.GMW-B5000D-1/







【良品】多少の使用感はございますが状態良好の美品，スレ傷、汚れなどあります。



※使用期間などはわかりかねます。

※スペック詳細につきましては公式をご参照ください。

※中古品ですので神経質な方のご購入はお控えください。

※梱包材は再利用したものを使用する場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品 カシオ

G-SHOCK GMW-B5000D-1JF