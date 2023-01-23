『BALL BASIC leather MA-1 G-2 type jacket【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 58分に出品され03月23日 15時 58分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALL BASIC leather MA-1 G-2 type jacket









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その他、adidas、NIKE、等

stussy、number (n)ine 等

ミリタリー、スポーツブランド、ブランドアーカイブ

ジャケットも出品中です

#旧古着ジャケット













《サイズ》



全長 約73cm

着丈 約65cm (襟付け根から裾先)

肩幅 約63cm (両肩の付け根を直線)

身幅 約67cm (両脇下の付け根を直線)

袖丈 約60cm (肩の付け根から袖先)

多少の誤差はご了承ください





《condition》



《C》



《S》ほぼ新品、美USED

《A》若干の使用感はあるが状態の良いUSED

《B》使用感あるが目立つダメージや汚れ無し

《C》使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

《D》過度の使用感目立つダメージや汚れあるが使用可

《N》新品、展示品、デッドストック等

《JUNK》ジャンク



※こちらはユーズド、古着のアイテムとなりすので

お選びの際は商品のお問い合わせや写真などでコンディ ションをよくお確かめの上、お買い求めください。







◎ item: レザー ボンバー ジャケット

leather jacket G-1 G-2 MA-1





◎ brand: BALL BASIC





◎ color: 黒 ブラック BLACK





◎ material: ラムレザー 羊革 Lamb leather







◎ age: 80s～90s 80年代～90年代

vintage oldヴィンテージ オールド





◎ other:

イタリア Italy 高級レザー 光沢感 Schott VANSON 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BALL

BASIC

leather

MA-1

G-2

type

jacket