『Apple Pencil(第2世代)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 06時 04分に出品され03月30日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ名···Apple Pencil(第2世代)

公式販売価格…16,800円



友人から譲り受けたものの手元に使用可能なiPadがないため出品します。

動作は未確認ですが状態は非常に良いと思います。

目立った傷・汚れはありません。

付属品も付いています。



即購入可能。

購入後のキャンセル及び返品は対応致しかねますのでご了承ください。

返品、返金不可



対応世代は以下の通りです。



12.9インチiPad Pro（第1世代、第2世代）

10.5インチiPad Pro

9.7インチiPad Pro

iPad Air（第3世代）

iPad（第6世代、第7世代、第8世代、第9世代、第10世代3）

iPad mini 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし