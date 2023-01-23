『新品タグ付きミラオーウェン 2WAYファーポケットリバーコート レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 01時 59分に出品され04月03日 01時 59分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名:2WAYファーポケットリバーコート

カテゴリ:ジャケット/アウター>その他アウター

ブランド品番:09WFC244084

素材:表地:羊毛50%、ポリエステル46%、ナイロン2%、レーヨン1%、アクリル1%/ポケット:ポリエステル100%/ポケット裏地:ポリエステル100%



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミラオーウェン

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