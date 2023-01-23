『新品タグ付ハンドバッグ GENUINE ホースヘア 馬毛 フォーマル 冠婚葬祭【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 10時 42分に出品され03月27日 10時 42分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付ハンドバッグ GENUINE ホースヘア 馬毛 フォーマル 冠婚葬祭 2wayバッグ 未使用



カラー グレー



サイズ

タテ18×ヨコ24.5×マチ6cm



金具ゴールド系



付属品 ショルダーベルト



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目立ったキズ汚れはありません

一ヶ所、被せ部分に茶色の線がありますので画像ご確認ください



状態確認、自宅保管にご理解いただける方にお譲りします



神経質な方はご遠慮願います



リサイクル資材を使用し簡易包装で発送させていただきます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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