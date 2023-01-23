『snidel スナイデル ✨ロービングチェックミニスカート PNK 2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 54分に出品され03月29日 18時 54分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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snidel スナイデル ★完売品★

ロービングチェックミニスカート



PNK ピンク

新品未使用タグ付き 公式品



サイズ2 L



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snidel公式オンラインにて購入した正規品です(*^^*) 発送の際はハンガーを外し、メルカリ便規定サイズまで折り畳み即発送致します♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ snidel

スナイデル

完売品✨ロービングチェックミニスカート

PNK

2