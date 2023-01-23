『m-15＊アンティーク 薄物 正絹 作家物 夏着物【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 06時 03分に出品され03月24日 06時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #アンティークまめ藤

#まめ夏着物

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ゆらゆら、ゆらゆら、大人なモーブ色で夢を見る...。



涼しげな顔で大人の品を漂わせるモーブ色に淡い虹と流線がどこかメルヘンチックに顔を出し、ゆらゆらと風を受け夢をそっと応援。袖を通すあなたの一挙手一投足を絶妙に飾る、アンティーク薄物正絹 多賀子いとう類落款 作家物夏着物です(*^^*)



派手な柄がちょっと苦手なあなたの心をぐっと惹きつけているのでは？



衿スレ、為書き有りですが、それらを霞ませる大人なモーブ色で静かな揺らめきを自然と追いかけてしまうでしょう。



正絹素材で着心地もばっちり。



さてこれから一緒に大人なモーブ色で夢を見ませんか？



✾ 採寸表 ✾

身丈 ： 161cm（肩から）

裄 ： 65cm

肩巾 ： 33cm

袖巾 ： 32cm

袖丈 ： 49.5cm

前巾 ： 27.5cm

後巾 ： 31.5cm

素材 ： 正絹(単衣)

折代 ： 身丈(内揚げ 前11.5cm・後16.5cm) 裄(身頃側：1.5cm・袖側：3cm) 袖丈(5.5cm)



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盛夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

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レディース

着物・浴衣 タグ m-15＊アンティーク

薄物

正絹

作家物

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