『m-15＊アンティーク 薄物 正絹 作家物 夏着物【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 06時 03分に出品され03月24日 06時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
Pinky&Dianne ゆかた/ピンキーアンドダイアン
¥ 16100
美品 正絹 金駒刺繡 トールサイズ 訪問着 着物 A1132
¥ 10850
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 白 7
¥ 17500
新品 正絹 着物 トールサイズ“かすれた味でゆったり漂う初霞”置賜紬B-70*
¥ 14000
Y1861◇美品 正絹 染め一つ紋 手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 12700
D63 本場白大島紬 さが美 泥染 正絹 着物 袷 しつけ糸付き未使用極美品
¥ 8970
蝶模様 洗える着物 夏用 絽 寒色 小紋 着物 075w p
¥ 15444
牛首紬 白山工房 袋帯 全通柄 正絹 横段 花文 未使用に近い イ4470
¥ 9555
①⑤⑧本場筑前博多織 正絹 名古屋帯 未使用超美品
¥ 9945
ラ.ビアンローズ 様［0737］袋帯 風月 献上に桜 金糸 六通 正絹 着物
¥ 13000
沙織 草履バッグセット Lサイズ 新品
¥ 10270
【未仕立て】正絹 袋帯 全通 小紋 紬 和装 着物 きもの カジュアル
¥ 63750
帯・喪服用
¥ 7800
NO35 斎藤 三才 更紗小紋 リュース品
¥ 9984
袋帯 唐織 美しい花模様 金銀糸 六通 正絹 着物 RO-1332
¥ 9048
⭐︎限定お値下げ⭐︎新品未使用！正絹ひとえ夏着物
¥ 10940
クリスマスお正月「勝負きものお勧めセット」 正絹 訪問着+袋帯２本 正絹
¥ 12500
未使用近い 美品 単衣 正絹 ちりめん 紅型 小紋 身丈159 裄67
¥ 9282
落札価格9360円
450 入札履歴
終了
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