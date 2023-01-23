『イルビゾンテ IL BISONTE ハンドバッグ 2WAY ショルダーバッグ 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 54分に出品され03月13日 21時 54分に終了予定です。即決価格は9,913円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございますm(_ _)m

こちら正規品取扱店にて購入致しました。



イタリアンメイドの品質と、惜しげもなく使われた皮革素材の上質な魅力がコアなレザーファンを唸らせる人気ブランド「イルビゾンテ」より、ミニサイズのハンドバッグ「Sole mini」。フィレンツェの最も古いストリートに由来し名付け、フロントにほどこした斜めステッチは街の中心部のネットワークからヴィア デル ソーレを区別する対角線を表現しています。コンパートメントには、コンパクトなサイズ感ながらウォレットやスマートフォン、ポケットティッシュなど収納可能。ニッケルフリーのゴールドパーツを採用し、安心してお使いいただけます。使い込めば込むほど自分なりの味へと変わりゆく豊かな表情に愛着も増す逸品。カジュアルスタイルからキレイめスタイルまで、幅広い着こなしにマッチするアイテムです。



【素材・風合い】

エイジングもたのしんでいただけるイルビゾンテならではの上質なレザーを使用しています。上品な艶感と柔らかい質感が特徴です。



Brand イルビゾンテ/IL BISONTE

Item ハンドバッグ 2WAY

Model FIFTYON SOLEMINI

Color NERO（ブラック）

型番 bha014 pv0041 bk253

仕様 コンパートメント＝1

素材等 レザー

サイズ 高さ×上辺×底辺×奥行×ショルダー×ハンドル 重量

18×14.5×14.5×6×119×20cm 0.20kg





※本製品は天然皮革を使用しております。そのため、細かいキズやシワなどに見える箇所がございますが、これは不良ではなく天然素材によるもので、品質には全く問題ございません。革本来の風合いをお楽しみください。



※プチプチに包み、クラフト紙で外装させて頂いての発送になる事をご了承下さいませm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イルビゾンテ

IL

BISONTE

ハンドバッグ

2WAY

ショルダーバッグ 黒