『【美品】adidas アディダス トレフォイルロゴ ナイロンプルオーバー 刺繍【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 33分に出品され03月15日 13時 33分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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以下、商品説明です。



【商品名/ブランド名】

【美品】adidas アディダス トレフォイルロゴ ナイロンプルオーバー 刺繍



【色】

黒 くろ BLACK ブラック



【サイズ】

L～XL



【身幅】

68



【着丈】

69



【袖丈】

首元のタグ中心から袖先まで

91



【状態】

穴や目立つ汚れはありません！きれいです！

大人気のadidasナイロンプルオーバーです♪

フロントのトレフォイルロゴの刺繍が大きくて、メチャクチャ格好いいです商品です★

両腰の部分にポケットもついています！









★素人採寸ですので、数センチの誤差はご了承下さい。







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カラー...ブラック

素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】adidas アディダス トレフォイルロゴ ナイロンプルオーバー 刺繍