『クリスチャンディオール ブレスレット ラインストーン カラーストーン ドイツ製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 17時 52分に出品され03月25日 17時 52分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|クリスチャンディオール
スタージュエリー star jewelry ネックレス ダイヤモンド
¥ 7020
エルメス ルーリーリング
¥ 7644
K18ダイヤモンドペーズリーブローチ兼トップ
¥ 135000
18号 ジャスティンデイビス SRJ328 プロミスリング リボン
¥ 7800
サファイア リング
¥ 17850
soireeO ピアス
¥ 10920
百貨店購入品 ヴィンテージ イヴ・サンローラン ゴールドチェーンネックレス
¥ 9750
BOUCHERON ブシュロン デシュネ K18WGＫリング
¥ 61134
ノジェス 王冠 ピアス 18k
¥ 9750
k18ネックレスとk18水晶ハートペンダント
¥ 10186
【期間限定出品】bizoux K18 アナイス タンザナイト(ラベンダーカラー)
¥ 30000
オパール フックピアス k18yg 宝石 ジュエリー 18金イエローゴールド
¥ 14900
K14WG パールリング 指輪 11号
¥ 19000
アガット Ｋ18ダイヤモンドリング
¥ 11050
TOMWOOD Ice Hoop アイスフープピアス ゴールド
¥ 12900
クロスフォー フォースターダーク ネックレス ペンダント
¥ 7713
agete ダイヤモンドピンキーリング
¥ 11750
アガット k10アンバーリング 11号 販売証明書
¥ 12400
落札価格10608円
104 入札履歴
終了
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