『クリスチャンディオール ブレスレット ラインストーン カラーストーン ドイツ製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 17時 52分に出品され03月25日 17時 52分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅サイズ

腕周り 17cm

高さ 4.6mm

トップ高さ 9.2mm



※個人の採寸になりますので、

数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)





✅ブランド

Christian Dior

クリスチャンディオール

ディオール





✅商品

ブレスレット

バングル

アクセサリー





✅特徴

カラーストーン ラインストーン

オールド ヴィンテージ

ドイツ製

レディース





✅カラー

ゴールド 金

ルビー ワインレッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ クリスチャンディオール ブレスレット ラインストーン カラーストーン ドイツ製