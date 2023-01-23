『AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A A2699(L)左耳＿X3【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 23分に出品され03月31日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆Apple国内正規品◆動作品◆AirPods Pro 第2世代 エアポッズ プロ 第二世代 MQD83J/A A2699(L) 左耳のみ イヤホン＿X3



Apple国内正規品。

MQD83J/A (Lightning充電ケース付き)モデルのイヤホンになります。

MWP22J/A & MLWJ3J/A & MTJV3J/Aとは互換性ありませんのでご注意下さい。

充電ケースはなく左耳のみになります。



●対応モデル●

** AirPods Pro第2世代 Lightning 付きタイプ 充電ケース (型番 A2700)

** R耳(型番 A2698) のみペアリング可能です。



USB-Cモデルのイヤホンと Lightningモデルのイヤホン合わせてペアリングできません。



■2枚目の写真に示すように、このL耳イヤホンのバージョンは「6F8」です。

■ご自身のR耳イヤホンのバージョンはペアリングしたiPhoneから、設定 →Bluetooth→AirPods表記右側のiを押すと確認出来ます。

ご自身のR耳イヤホンのバージョンが異なる場合は、購入前にバージョン番号をお知らせください。



AirPods pro第1世代のイヤホンとの併用はできません。



使用予定がなくなったため、出品いたします。

本体はとても綺麗な状態です。

自宅での保管のため、小傷、線傷がある場合がありますが、目立つ傷も無く良好な状態です。あくまでも中古品であることをご理解下さい。詳しい状態は画像にてご確認ください。

出来るだけ状態については写真で表現するよう努めておりますが、伝わり切らない傷などがあるかもしれません、予めご了承の上ご検討ください。



商品はお写真の物で全てです。

動作確認済みでアルコール消毒してお送りします。

通電、操作問題なしです。

通常通りお使いいただけます。



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イヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル