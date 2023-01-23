『響30年 山崎25年 空瓶セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 09時 27分に出品され04月09日 09時 27分に終了予定です。即決価格は192,500円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 響30年箱付き 空瓶

※付属品は写真の限りです。

山崎25年 空瓶



※未洗浄

※Noは加工で見えないようにしております。消して色が入ってるわけではございません。



プチプチなどの緩衝材でしっかり梱包して発送いたします。

購入後の返品は受けておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし