『UGG アグ スニーカー ダルメシアン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 42分に出品され03月30日 22時 42分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し2,3回履きました。

写真2枚目のように使用感がございますので

ご了承ください。



お箱もございますので必要であればお付けします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: アグ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ UGG

アグ

スニーカー

ダルメシアン