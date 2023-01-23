『soireeO ピアス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 01時 59分に出品され03月14日 01時 59分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 soireeO ソワレオー Nissy

Oリングピアス

片耳のみ



ほとんど使用しておりませんが到着からピアスのキャッチが傾いてます。

使用には問題ありませんが、気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ soireeO

ピアス