『adidas ロンティ長袖【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 40分に出品され03月26日 00時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 韓国公式店に買った。

正規品保証。

一回試着後洗濯済み

タグ、レシート、ショッピングバッグ付け

m-lサイズ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ adidas

ロンティ長袖