『人気！ステイトオブエスケープ 新品ショルダーバッグ ハンドバッグ 軽量 白【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 12分に出品され03月13日 02時 12分に終了予定です。即決価格は15,647円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付き ロンハーマン ステイトオブエスケープ State of Escape プリクエル スモール Prequel S ショルダーバッグ 軽量 ネオプレン 旅行バッグ プレクエル S クロスボディ ハンドバッグ ホワイト



・定価5万8300円（税込）



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■商品説明

【人気のネオプレン素材で機能的＆スタイリッシュなトートバッグ】

オーストラリア発の「STATE OF ESCAPE（ステート オブ エスケープ）」。ロンハーマン取扱の人気バッグブランドです。軽量で肌あたりがとても柔らかく心地よい、耐久性のあるネオプレン素材のバッグ。防汚加工で水に濡れても大丈夫です。

丸洗いでき、軽量ながらも重いものにも耐えられる丈夫作り！

大容量ながらもコンパクトに折りたたむことができ、旅行にも最適。

付属の収納用メッシュポーチに収納しておく事もできます。普段使いはもちろん、旅行用のトラベルバッグにもおすすめです♪大切な方へのプレゼントにも最適。

ギフトラッピング承ります♡



・ブランド：STATE OF ESCAPE （ステイトオブエスケープ）

・状態：新品 タグ付き

・クロスボディ Sサイズ プリクエル スモール

・カラー：ホワイト 白

・素材：ネオプレン



【サイズ】

・本体：幅29.5cm×高さ18cm×奥行11.5cm

・ハンドルの高さ：8cm

・ショルダーストラップ：106cm

・重さ：386g



・付属品：タグ、メッシュポーチ付

・その他：洗濯機可



オーストラリア公式からのお取り寄せ品です。

検品と写真撮影のために開封しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ステイトオブエスケープ

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