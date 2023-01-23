『【新品未開封】Dell Alienware Proワイヤレスゲーミング マウス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 04時 15分に出品され05月18日 04時 15分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。

Dell Alienware Proワイヤレス ゲーミング マウスです。新品未開封のため、箱のみ撮影しています。

定価19,880円(2024年5月18日時点)のところ、5,000円引きの14,880円でお譲りします。



接続形式...2.4GHzゲーミング ワイヤレス、USB有線

パフォーマンス...最大4KHzのネイティブ ワイヤレス ポーリング（2.4GHz接続）、8KHz有線ポーリング

バッテリー持続時間...1KHzポーリングで最大120時間、4KHzポーリングで最大32時間

電源...充電式

充電...5分間の充電で最大6時間のゲームプレイ（1KHzポーリング）

移動解像度...26,000 DPI

センサー最高速度...650 IPS

センサー最大加速度...50G

センサー テクノロジー...オプティカル

ボタン数...6 x フル プログラマブル ボタン

カラー...ダークサイド オブ ザ ムーン（ダークグレー）

充電コネクター...2mのUSB-A - USB-C軽量高柔軟性ナイロン編組ケーブル

OS要件...Windows 10またはそれ以降

寸法（幅 x 長さ x 高さ）...6.35cm x 12.45cm x 4.06cm

重量...<60g 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用