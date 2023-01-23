『【極美品】コーチ ビジネスバッグ 2way A4 通勤 ブラウン オールレザー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 27分に出品され03月17日 06時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○全商品鑑定済みの正規品です！ご安心下さい

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○即購入大歓迎！まとめ買いの方は割引きもございます



■■【極美品】コーチ ビジネスバッグ 2way A4 通勤 ブラウン オールレザー 希少■■



◆商品について◆

【商品名】ビジネスバッグ

【ブランド】COACH/コーチ

【カラー】ブラウン

【サイズ】縦31.5cm x 横45cm x 奥行12.5cm

ショルダー長：126～156cm（脱着可）

【仕様】ファスナー開閉式 内側ファスナーポケット×1 外側ファスナーポケット×1

磁石式ポケット×1

【付属品】本体・チャーム・保存袋・ショルダーストラップ(脱着可)

【購入元】国内ブランドオークション

【状態詳細】底面に若干のスレ汚れがございますが、目立つダメージもなく全体的に大変綺麗な美品となっております。

◎剥がれ 無し

◎ほつれ 無し

◎擦れ 僅か

◎ベタつき 無し

◎破れ 無し

◎臭い 無し

◎ファスナー開閉良好



◆こちらの商品は簡易メンテナンス・クリーニングを実施しています。

お手元に届いてすぐにお使いいただけます！



■発送方法

コンパクトに発送致します。



■鑑定済

当店の商品は古物市場で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでございますのでご安心ください。



また中古品ですので小傷等をお気になされる神経質な方はご遠慮ください。新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかのお手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。

写真を拡大するなどしてしっかりご覧になった上でご検討くださいませ。



■管理番号

P221188022-220240080322-262-90-3D



※不明点は必ず入札前に質問欄より確認をお願い致します。

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