『SHURE BETA 57A ダイナミックマイク 専用ケース付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 04時 10分に出品され03月25日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シュア
②BEHRINGER EUROLIVE F1220A
¥ 10300
YAMAHA パワードスタジオモニター HS5 ペア
¥ 13250
Neumann TLM 107 コンデンサーマイク
¥ 58500
LEWITT LCT 440 PURE (LCT440PURE) マイク
¥ 12500
audio-technica AT4040 コンデンサーマイク
¥ 11750
エスペランサ様専用 ZOOM Q2n
¥ 8766
SHURE SM58S 新品グリル付き
¥ 7176
【超美品‼️】Focusrite Scarlett Solo Studio
¥ 13000
BEHRINGER DS2800 ディストリビューター
¥ 7020
■Clasic Pro CSX10 PAスピーカーペア
¥ 10111
【khadzimeS様】K&M 21020(ST210/2) ブームスタンド4本
¥ 12500
Behringer B1200D-PRO 12インチサブウーファー
¥ 22500
Neve 1073 DPA 国内正規品
¥ 140000
3u ラックケース
¥ 8892
FURMAN M-8X ARJ 100V安定化電源装置 ファーマン
¥ 45162
SHURE SM58 ダイナミックマイク 専用ケース付き
¥ 7020
Universal Audio Sphere LX
¥ 42120
NT1-A
¥ 10940
落札価格8814円
478 入札履歴
終了
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