『SHURE BETA 57A ダイナミックマイク 専用ケース付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 04時 10分に出品され03月25日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年以上前に購入しましたが、ほとんど使用せずに保管してありました。状態は良好です。マイク本体とケースのみとなります。



【高品質な音質】

SHUREのBETA 57Aは、プロフェッショナルな音質を提供するダイナミックマイクです。特にボーカルや楽器の録音に最適で、クリアな音を実現します。



【頑丈なデザイン】

耐久性に優れた設計で、ステージやスタジオでの使用に適しています。持ち運びにも便利な専用ケースが付属しています。



【多用途に対応】

ライブパフォーマンスやレコーディングなど、さまざまなシーンで活躍します。音質と耐久性を兼ね備えたこのマイクは、音楽制作や配信に最適です。



- ブランド: SHURE

- モデル名: BETA 57A

- 付属品: 専用ケース

- タイプ: ダイナミックマイク



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュア