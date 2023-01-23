『BALENCIAGA ダークグレー レザートートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 17分に出品され04月03日 10時 17分に終了予定です。即決価格は20,350円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

BALENCIAGAは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるラグジュアリーブランドです。このバッグは、その象徴的なスタイルを体現しています。



【素材と耐久性】

高級レザーを使用しており、耐久性とエレガンスを兼ね備えています。日常使いにも最適です。



【機能性】

ファスナー付きのデザインで、貴重品を安全に収納できます。トートバッグとしての広い収納スペースも魅力です。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: ダークグレー

- 素材: レザー

- ファスナー: あり

- デザイン: トートバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

ダークグレー

レザートートバッグ