『daiwa pier39 スウェット M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 07時 11分に出品され04月06日 07時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39

TECH SWEAT CREW FREEDOM SLEEVE



アーバンリサーチのオンラインにて購入しました。

試着のみタグ付未使用です。



サイズ : M 身幅68 着丈69 ゆき93

カラー : チャコールグレー

定価 : ¥15,400 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ daiwa

pier39

スウェット

M