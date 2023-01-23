『AMAIL / Snow man downコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 04時 26分に出品され03月29日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してからあまり着る機会がなく、保管しておりました。

着用回数は2回ほどです。



公式サイズ：F（肩幅 58.5、身幅 66、着丈 73.5、袖丈 51.5）

素材：ポリエステル、ダウン90・フェザー10、フォックスファー



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よろしくお願いいたします。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アマイル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AMAIL

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Snow

man

downコート