『POP TRADING COMPANY CAP cooperstown【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 08時 19分に出品され03月17日 08時 19分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POP TRADING COMPANY BOB SIXPANEL HAT

新品未使用です。色はNAVYになります。

size

高さ11cm頭まわり50〜60cmつば7cm



POP TRADING COMPANY

82% Acrylic/ 18% Wool serge

8.25oz

MADE IN USA





【スタイリッシュなデザイン】

このキャップは、シンプルながらも洗練されたネイビーカラーが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルなコーディネートに最適です。



【快適なフィット感】

アジャスター付きのバックスタイルにより、頭のサイズに合わせて調整可能です。長時間の着用でも快適さを保ちます。



【ユニークなロゴ】

フロントに施された「POP」のロゴは、シンプルながらも目を引くデザインで、個性を演出します。



- 色: ネイビー

- ロゴ: POP

- バックスタイル: アジャスター付き

- デザイン: 左側にPOPの文字



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700fill 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カムズアンドゴーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ POP

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COMPANY

CAP

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