『【絶版、プレミア品！】BURBERRY バーバリー 三陽商会 ステンカラーコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 16分に出品され03月16日 10時 16分に終了予定です。即決価格は28,353円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★★衣類カバー付けます！★★★

※絶版、プレミア正規品：付属品質説明書で本物とわかります。

■■■写真の付属品：商品明細書等は新品時のものです。■■■

※デラックス加工済証は出品するための最近のもの。



お金持ちの方からお礼として新品でプレゼントされたものですが、私の体系は小太りで、きつくて着れませんでした。頂いた方に返品もできず、そのまま洋タンスにしまったままでした。

★★★ほぼ未使用の美品。出品のため「デラックスクリーニング」をいたしました。証明書付き！★★★



★★★絶版、プレミア正規品、ほぼ未使用！極美品！★★★

■秋冬春用！着脱可能ライナー付！真冬もあったか！■

■縫製も生地もしっかりしています、

■念のため「デラックスクリーニング」済！

■【付属品：ボタン大 1個、ハギレ1枚、説明書、デラックス加工済証】

★★★取り外し可能な、あったかライナー付き！(ファスナー式)、バーバーリー柄★★★

●本体表地：綿 70％、ポリエステル 30％

●本体裏地：胴 ポリエステル、綿

袖 ポリエステル

●ライナー表地：毛 100％

背部分：ポリエステル 100％

●カラー：ベージュ

●身長：160cm 3サイズ（ほぼM寸）

●肩幅:49.0cm 胸囲:88.0cm 着丈:100.0cm 袖丈:62.0cm

※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【絶版、プレミア品！】BURBERRY

バーバリー 三陽商会 ステンカラーコート