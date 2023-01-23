『香川県産ヒノヒカリ 30kg 農薬不使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 10分に出品され03月06日 13時 10分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フロリダ様専用です



白米３０ｋｇで承ります。



【産地の特長】

香川県で生産されたヒノヒカリは、豊かな自然環境と伝統的な農法により育てられています。



【品種の特性】

ヒノヒカリは、粘り気があり、甘みが強いことで知られ、食卓を彩る美味しいお米です。



【安全性】

農薬や化学肥料を使用していないため、安心して食べられるお米として、健康志向の方にもおすすめです。



- 産地: 香川県産

- 品種: ヒノヒカリ

- 重量: 30kg

- 農薬使用: 農薬化学肥料不使用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用