『Armani Jeans 赤 Tシャツ Sサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 02分に出品され03月23日 20時 02分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

このTシャツは、Armani Jeansの製品であり、ファッション性と品質を兼ね備えています。



【デザイン】

鮮やかな赤色に、緑と白の袖口が特徴的なデザインです。胸元にはロゴが施されており、カジュアルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【サイズ】

サイズはSで、フィット感があり、様々なスタイルに合わせやすいアイテムです。



- ブランド: Armani Jeans

- サイズ: S

- 色: 赤

- 袖の色: 緑、白

- デザイン: ロゴ入り

- 背面デザイン: 無地



数年前にデパートで購入しました。

3万円ほどだったと記憶しています。

一度も着用していないので状態は新品同様です。

ただ、素人保管ですので、その点はご了承ください。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド

#Armani #Armanijeans #Tシャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: アルマーニジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Armani

Jeans

赤

Tシャツ

Sサイズ