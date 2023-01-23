『CELINE セリーヌ ラゲージ トートバッグ 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 26分に出品され03月12日 21時 26分に終了予定です。即決価格は60,060円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



詳細

20 X 19 X 9 CM

カーフスキン

カーフスキン（裏地）

シルバーのメタルハードウェア

ハンドキャリー & ショルダーキャリー & クロスボディキャリー

ジップ付きクロージャー

メインコンパートメント X 1

内側にフラットポケット X 3

フロントにジップ付きアウターポケット

取り外し可能なレザーストラップ (ドロップ 58 CM)

ハンドル (ドロップ 7 CM)



付属品: 箱、保存袋、レシート



2022年11月頃新宿高島屋にて購入

使用回数は2、3回程度しか使っていないのでとても綺麗な状態です。

汚れや角擦れ、ホツレ等も私感ですがございません。

詳しくはお写真にてご確認ください。



よろしくお願いします。



付属品: 箱、保存袋、レシート



即購入大歓迎です。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



新品完璧をお求めのかたはショップにてご購入されますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

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ラゲージ

トートバッグ

黒