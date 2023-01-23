『フランシュリッペ ゴージャスリボンドルマンブルゾン 新品未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 33分に出品され03月28日 00時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



フランシュリッペのゴージャスリボンドルマンブルゾン、新品未使用品です。

サイズは3Lサイズです。

お色は薄いベージュです。１枚目の画像が１番近いです。

フランシュリッペが閉店される直前のお品です。



パールがあしらわれたポケットやフード部分のレースなど細かいところまでとても可愛いお品です。

よく似たブルゾンをもう１着持っていて、なかなか着る機会がないので出品させていただきます。



当方、喫煙者、ペットはおりません。

ゆうゆうメルカリ便で発送の予定ですが、らくらくメルカリ便に変更させていただくかもしれません。ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フランシュリッペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フランシュリッペ

ゴージャスリボンドルマンブルゾン

新品未使用