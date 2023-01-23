『SLY SOUTIEN COLLAR SHORT COAT【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 58分に出品され03月18日 19時 58分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···無地



カラー···ブラック



着丈···ミドル



季節感···冬



季節感···秋、冬



#ステンカラーコート #ショートコート



定番のブラックコートで使いやすいです。



下にニットも着込めるゆったりさがあります。



目立つ汚れなどはございません。



中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SLY

SOUTIEN

COLLAR

SHORT

COAT