『フルラ Mimi ミミ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 15時 20分に出品され05月18日 15時 20分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年8月、フルラの公式オンラインストアにて

セール価格¥24,750（定価¥49,500）で購入しました。



荷物が増え、あまり使わなくなりましたので出品します。使用回数は10〜15回程度かと思います。



横：約20㎝

縦：約13㎝

マチ：約7㎝



コード BVA6NMB_Q26000_1007_O6000

Furla Mimi



できるだけ状態が分かるように撮影しましたが、気になる箇所があれば写真追加いたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フルラ

Mimi

ミミ