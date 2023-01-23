『専用VivienneWestwoodクロコ ハート 2wayバッグ 8433【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 27分に出品され03月11日 21時 27分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○商品説明○

ヴィヴィアンウエストウッドの2wayバッグになります！

とても可愛いデザインになります(*´-`)

擦れやコバ擦れ剥がれ、生地剥がれやくすみなど使用感があります。





・縦…17センチ

・横…24センチ

・マチ…7センチ





付属品…なし



【状態ランク】

状態ランク…BA



S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

AB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA…やや傷や汚れあり

B…やや傷や汚れあり

BC…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



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○発送期間

発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。



※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが、万が一コピー品であった場合は全額返金対応とさせて頂きますのでご安心ください。



※基本的に新品購入ではない為、チャームや付属品の欠品につきましては分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。



※中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 専用VivienneWestwoodクロコ

ハート



2wayバッグ



8433