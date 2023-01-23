『Garmin approach Ｓ70 ホワイト42mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 17分に出品され03月09日 03時 17分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 GARMIN／ガーミン

APPROACH S70／アプローチS70

高低差でます。





サイズ：42mm

カラー：ホワイト

付属品：箱、チャージングケーブル、クイックスタートマニュアル、ステッカー

購入証明書



普段使いはしておりません。

ラウンド時のみ使用しました。目立つ傷等ありません。

中古品のため写真でご確認の上理解のある方お願い致します。



モデル名···Approach S70 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ラウンド用品・アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ガーミン