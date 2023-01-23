『シチズン クロノマスタースペシャル 3５石 AUDS3002-Y ＯＨ済み【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 55分に出品され03月27日 10時 55分に終了予定です。即決価格は41,800円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シチズン クロノマスタースペシャル 3５石

AUDS3002-Y ケース周りフルオリジナル



Rif AUDS3002-Y



Cal 5240



自動巻



35石



1971年製造



12時位置下にSUPERIOR CHRONOMETERの表記



6時位置に小文字の活字体でspecialの表記



3時位置に日付表示のみのカレンダー



シチズンでは、当時クロノメーター優秀級検定基準同等の社内水準で機械を創っていましたが、スイスとの関係上、クロノメーターの表示が使用出来なくなったため、名称をクロノマスターとしたようです



そのクロノマスターよりさらに高精度を追求した 優秀級クロノメーター 相当に位置したのがクロノマスター・スペシャルです



当時としては非常に高価だったため販売数はそれほど多くなく、現在では希少性が高くなっています



出品にあたって、9月29日仕上げで整備済みです



オーバーホール証明書(納品書)をおつけいたします



風防はオリジナル風防を研磨しておりますが、キズミで確認したものではございません



風防、ダイヤル、針、リューズ全てオリジナルです



その他、フェイス周りのコンディションは、画像を参考にして下さい



ケースはあえてポリッシュ等、補修は施工しておりません



ほほ時差なく可動しております



バンドは社外品が付属しております



店頭、他販売サイト等でも販売しておりますので、御購入がなければ、先売の際は出品取消させていただく事がございます



画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。



出品は画像現状品のみです



写真と商品コメントに疑義があった場合は現物である写真を優先いたします



少しでも不安や疑問がある場合は、ご質問下さい



状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、中古品という事をご理解いただき、神経質な方の御購入はご遠慮ください



商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さい



ご不明な点はご遠慮なくご質問下さい



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絶版国産高級時計 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ シチズン

クロノマスタースペシャル

3５石

AUDS3002-Y

ＯＨ済み