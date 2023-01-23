『ミャンマー産 翡翠カラー 薄い紫と緑【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 21時 08分に出品され03月03日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ヒスイ
セブンプラス SEVEN PLUS 電磁波 ネックレス
¥ 10920
1.24ct Fancy Yellow GIA デザインリング イエローダイヤ
¥ 316800
K18 5粒ダイヤモンドピアス
¥ 27554
カルティエ CARTIER ノット 1PダイヤモンドK18WG リング
¥ 72420
【訳あり】K18 アウイナイト リング 10号 ミル
¥ 10500
【大人気】ハワイアンジュエリー ハート ゴツメ リング ユニセックス ステンレス
¥ 8564
ダイヤ テニスブレスレット SV925
¥ 9425
計１．０ｃｔ プラチナ 天然ダイヤモンドピアス Ｄ VS2 ＥＸ HC
¥ 77610
ゴールデンサファイア＆ダイヤ Pt900
¥ 379500
VALENTINO ゴールドパールピアス
¥ 11555
518Dd【神秘的】ネックレス エメラルド CZダイヤ S925 K18ゴールド
¥ 9984
【24年4月購入】新品未使用 Swarovski Una ドロップピアス
¥ 7020
鬼滅の刃×MATERIAL CROWN イメージリング 冨岡義勇 竈門炭治郎
¥ 11050
chikahoo専用
¥ 8580
珊瑚 血赤珊瑚 ペンダントトップ ルース 原木
¥ 7644
【新品】Pt900ダイヤモンド0.30ctリング 12号
¥ 45936
ティファニーTスマイルペンダント ラージ
¥ 303111
C349 トリファリ ヴィンテージ イヤリング
¥ 9984
落札価格7254円
822 入札履歴
終了
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