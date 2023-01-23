『ミャンマー産 翡翠カラー 薄い紫と緑【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 21時 08分に出品され03月03日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A014

ミャンマー産 翡翠カラー 薄い紫と緑

海外で購入した本翡翠バングル

全ては自然光で撮影した写真です。 翡翠は天然石ですので、写真には写りにくいインクルージョン、クラック、カケ、割れ、凹み等がある場合があります。天然石の特性をご了承ください。

こちらの商品は大変高価で貴重な商品です。

返金返品は致しかねますので予めご了承ください。

気持ちの良いお取引のため、気になる点がございましたら、ご購入前にお気軽にご質問くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒスイ

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ミャンマー産 翡翠カラー

薄い紫と緑