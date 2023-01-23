『adidas アディダス トラックジャケット マルチ切替デザイン XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 17時 21分に出品され03月11日 17時 21分に終了予定です。即決価格は9,664円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆商品名

adidasのトラックジャケット



☆ポイント

◯人気のネイビー系マルチカラーボディ

◯フロント左胸にトレフォイル＆ロゴ刺繍

◯両サイドに別布の切替デザイン

◯ラグラン袖で着心地抜群



古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！



☆コンディション

使用感はありますが古着らしい風合いのあるアイテムです^_^

その他には目立ったダメージや汚れはありませんので今後も十分にご着用頂けます。



☆カラー

マルチカラー

紺 水色 赤 白 ネイビー スカイブルー レッド ホワイト



☆サイズ

トップス:XL



☆採寸データ（平置き）

トップス

着丈約71.5cm

身幅約54.5cm

肩幅約ーー（ラグランスリーブ）cm

袖丈約85cm

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい



◇その他

古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

ホームクリーニング済み

カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい



交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます



送料無料、即購入OKです！



最後まで閲覧頂きありがとうございました！

A-00107 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidas

アディダス

トラックジャケット

マルチ切替デザイン

XL