『00s Y2K NIKE スウェットラグランソリッドワンポイント短丈XLブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 13時 11分に出品され04月21日 13時 11分に終了予定です。即決価格は13,100円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 逆位置に施されたワンポイントSwoosh

80sの様なラグラン仕様の希少デザイン

カラーとサイズも身幅広めの短丈で最高



表記size

XL



着丈62

身幅65

ゆき丈84

下袖丈58



color

薄めのブラウン.茶色



condition

良い古着感











2000年代 グッドレギュラー レアカラー ゆるダボ #eBay #Buyee 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

Y2K

NIKE

スウェットラグランソリッドワンポイント短丈XLブラウン