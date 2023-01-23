『70s vintage アルパカカーディガン 100%alpaca Mサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 03分に出品され03月31日 09時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 70年代頃 ヴィンテージのカーディガン

素材は100%アルパカウールです。



モヘアの高騰が続く中、アルパカも100%表記に絞って探すとあまり見つからないと思います。



色はバーガンディでMサイズ表記です。

まだ生地自体に厚みがあり、ふかふかとした非常に状態の良い個体になります。



コレクション整理の為に出品します。





平置き実寸

肩幅46cm

身幅50cm

着丈62cm

多少の誤差はご容赦ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アットラスト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

vintage

アルパカカーディガン

100%alpaca

Mサイズ