『破損あり サンリオ ヴィンテージミニ ディスプレーシェルフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 52分に出品され03月27日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンリオ ヴィンテージミニ 2004年製



ディスプレーシェルフ



ミニチュアランチセット付き



未使用ですが部品のツメがひとつ折れています。



折れたツメは別の部分にハマったままです。



接着剤でつければ問題はないと思います。



現状渡しとなります。



中々見かけない希少な物かと思います。



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タイトル···サンリオ



サンリオ/キャラクター名···ハローキティ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>その他 商品の状態: 傷や汚れあり