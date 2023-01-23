『THE H.W.DOG & CO FRONT H【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 00時 18分に出品され03月28日 00時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE H.W.DOG & CO FRONT H

hwdog ハット

サイズ…40





以前展示会の方で購入しましたが、手元に届くまでに髪を切ってしまった為サイズが合わなくなり、全く使用せず保管しておりました。

目立った傷や汚れはありません。



ご質問などございましたらお気軽に質問ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザエイチダブリュードッグアンドコー

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ THE

H.W.DOG

&

CO

FRONT

H