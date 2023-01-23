『【新品 未使用】マキタ 充電式クリーナー バッテリー 充電器付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 51分に出品され03月19日 16時 51分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Makita 充電式クリーナー

CL108FDSHW

ご覧頂きまして有難うございます



新品 未使用品です

実際の写真は6枚目からアップしております

どうぞ宜しくお願い申し上げます

バッテリ 充電器付きです

アマゾンで 14400円くらいです 最新価格



どうぞ宜しくお願い申し上げます



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