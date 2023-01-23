『BURBERRY カシミヤマフラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 23分に出品され03月11日 15時 23分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BURBERRY

カシミヤマフラー



伊勢丹新宿BURBERRYで購入しました。

数回使用後自宅保管の中古です。

綺麗な状態です。

カシミヤ専門クリーニング済みです。



カラー バーガンディー

品薄カラーです。



サイズ 146x31フリンジ含む



素材 カシミヤ



ユニセックスです。



本体のみのお渡しになります。



あくまでも自宅保管の中古ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。

過度な値引きはお控えください。



カラー...バーガンディー

柄・デザイン...チェック

素材...カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ BURBERRY カシミヤマフラー