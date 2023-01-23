『エミリオプッチ トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 09時 51分に出品され04月20日 09時 51分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入前に必ず自己紹介ご覧くださいませ



ブランド エミリオプッチ

こちら３回ほどしか使用してません。

内側小さな汚れあり



柄色めちゃ可愛いですよ。



サイズ大体画像も参考にされてください。

バッグ部分

縦23

横30

マチ13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エミリオプッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エミリオプッチ



トートバッグ