『タイメックス ハーバーサイドコースト オートマチック サブマリーナ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 05分に出品され03月29日 11時 05分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TIMEX Harborside Coast Automatic



通称ベンツ針と呼ばれる蓄光塗料が塗布された時針、ビジネスでもカジュアルでも重宝する拡大レンズ付きの便利なデイト機能など、視認性と実用性を兼ね備えています。リューズガードを設けた43mm径の真鍮製ケースは50m防水、ステンレススチール製ブレスレットとの組み合わせでオンオフ万能な一本です。

こうしたディテールを備えながらアンダー3万円という価格を実現した、ストア限定モデルです。



サイズ

ラグ幅: 20 mm

ケースの厚み: 11 mm

ケース径/幅: 43 mm



カラー

バンドカラー: ステンレススチール

バンド素材: ステンレススチール

バンドタイプ: ブレスレット

ケースカラー: シルバー

ケースフィニッシュ: ポリッシュ/ブラッシュ

ケース素材: 真鍮

ダイアルカラー: ブルー



機能・その他

風防：ミネラルガラス

自動巻き

日付表示

5気圧防水





TIMEX 機械式 自動巻き ペプシカラー GMTマスター TX-TW2V72100 サブマリーナ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タイメックス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ タイメックス

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